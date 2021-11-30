Руспродсоюз заявил об увеличении выпуска продуктов питания производителями

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Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания для повышения доступности продовольствия на внутреннем рынке. Для этого есть необходимые условия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

До этого президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства РФ и глав регионов на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он отметил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям. В первую очередь это продукты питания.

— Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров. Более того, отечественные пищевые предприятия уже практиковали вывод дополнительных смен сотрудников во время первого локдауна, когда население стало закупаться про запас и спрос резко увеличился. Но первоначален спрос на продукцию, особенно когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет, — сказал Востриков.

Он подчеркнул, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей. Но этой поддержки недостаточно для покрытия роста себестоимости выпуска продовольственных товаров, к тому же порой она распределяется неравномерно, что искажает конкуренцию.

— Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается. Механизм прямых выплат был апробирован на семьях с детьми и в рамках ветеранских выплат во время пандемии и помог замедлить падение покупательской способности населения, — заключил Востриков.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон (пять–шесть процентов) произойдет не ранее 2023 года.