Адвокат сообщил об окончании следствия по делу экс-губернатора Фургала

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Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Довгий во вторник, 30 ноября.

— Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено. С 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела, — рассказал защитник.

Фургалу, по словам юриста, были вновь предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Верховный суд постановил провести слушания дела в Люберецком суде Подмосковья, но защита обжаловала данное решение.

Большинство свидетелей, по заверениям стороны Фургала, находится в Хабаровском крае. Адвокаты настаивают на рассмотрения дела в Еврейской автономной области или Амурском крае, отмечает РИА Новости.

Дело Сергея Фургала

СК задержал Фургала в июле 2020 года в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

В рамках расследования дела в отношении главы региона задержаны два депутата думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. 1 октября Мосгорсуд оставил Фургала под стражей и продлил срок его ареста на два месяца — до 7 декабря.