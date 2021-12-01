Более 70 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Pixabay

Свыше 70 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах из-за непогоды. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в аэропорту Домодедово было задержано 28 рейсов и два отменено. В Шереметьеве — 12 задержано, а 13 отменено. Кроме этого, во Внукове задержано 12 рейсов, а отменено четыре.

нформация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт». Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку последствий непогоды в городе.

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб. Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.