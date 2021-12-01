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Новые правила маркировки товаров вводятся в России

Виктория Храменкова

Общество
Новые правила маркировки товаров вводятся в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С 1 декабря в России усиливается ответственность за нарушения при обязательной маркировке товаров. Данные изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в Уголовный кодекс РФ были подписаны летом текущего года.

Отмечается, что сейчас специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные категории молочных продуктов, некоторые изделия легкой промышленности. С 1 декабря вводится обязательная маркировка упакованной минеральной воды, а также маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.

Также, согласно изменениям, теперь ответственность положена не только за производство или продажу без маркировки товаров, которые необходимо маркировать, но и за ввод такой продукции в оборот. Подобное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Принятый в июне закон также ввел ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Также «Вечерняя Москва» перечислила все нововведения, которые коснутся россиян с 1 декабря 2021 года. Так, например, борьба с финансовыми пирамидами, появление бесплатного доступа к важным сайтам и блокировка корпоративных SIM-карт.

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