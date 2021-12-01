Гинцбург рассказал о производстве вакцины для подростков «Спутник M»

Фото: Youtube / RT Россия

На сегодняшний день в России произведено порядка 150 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник M». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200-250 тысяч доз в гражданский оборот, — заявил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что во второй половине декабря вакцина будет введена в гражданский оборот, в настоящее время первые серии препарата проходят контроль качества.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

Регистрация вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» будет действительна до ноября 2026 года.

1/2 2/2

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».