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«Снова вместе»: Ивлеева поразила фанатов фотографией с Элджеем

Виктория Храменкова

Общество
«Снова вместе»: Ивлеева поразила фанатов фотографией с Элджеем
Фото: instagram/_agentgirl_

Популярный блогер Настя Ивлеева взволновала своих поклонников неожиданной публикацией фотографии своего бывшего мужа Элджея, с которым она развелась в конце лета 2021 года. Данный снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На фото в машине, которая после развода досталась Ивлеевой, музыкант демонстрирует рэперскую «распальцовку».

«Снова вместе»: Ивлеева поразила фанатов фотографией с Элджеем Фото: Instagram Настя Ивлеева

Отмечается, что Ивлеева не стала комментировать публикацию снимка, ограничившись коротким «Йоу» на самом фото. После этого фанаты начали строить различные теории. Самой популярной версией стало то, что бывшие возлюбленные, несмотря на развод, встречаются и вместе проводят время. Некоторые надеются на воссоединение пары, хотя признают, что это маловероятно.

В октябре Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с Элджеем. Девушка сообщила, что крест на себе не ставит и уже готова к новым отношениям.

Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно. О том, что Ивлеева и Элджей развелись спустя четыре года совместной жизни, стало известно 12 августа.

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