Мини-аукционы позволили сэкономить более пяти миллиардов рублей столичного бюджета

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Почти 212 тысяч котировочных сессий опубликовали на столичном портале поставщиков в 2021 году, что позволило сэкономить 5,6 миллиарда рублей городского бюджета. Этот уровень на треть опередил показатель 2020 года. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков в среду, 1 декабря.

Он объяснил, что на котировочных сессиях или мини-аукционах участники последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Однако величину шага определяет заказчик. В результате победу одерживает тот поставщик, который предложил наименьшую ставку.

— Котировочные сессии помогают городу заключить контракт с поставщиком по наилучшей цене. В 2021 году на портале поставщиков города Москвы было опубликовано 211,9 тысячи котировочных сессий на сумму 40,5 миллиарда рублей. В прошлом году число сессий составило 157,1 тысячи на сумму 19,7 миллиарда рублей. Применение заказчиками котировочных сессий способствует развитию конкуренции и росту экономии бюджетных средств, — заявил глава ведомства.

Щербаков добавил, что через портал поставщиков юридические лица, ИП и самозанятые могут заключать контракты, что оказывает положительное влияние на развитие предпринимательства в столице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

27 ноября новый сервис заработал на московском портале поставщиков. Отмечается, что он позволит предпринимателям использовать каталог своей продукции на площадке «Росэлторг». Это будет возможно для закупок малого объема на сумму до трех миллионов рублей.