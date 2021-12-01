Около транспортного узла «Лефортово» посадили более двух тысяч деревьев

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Наличная улица Карта всех событий

Возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лефортово» в Москве высадили более двух тысяч деревьев и кустарников осенью 2021 года. Об этом рассказал заместитель главы столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников в среду, 1 декабря.

Он отметил, что около ТПУ специалисты посадили 80 взрослых деревьев и около 2,2 тысячи кустов.

— Больше всего на территории ТПУ, объединяющего станцию метро «Лефортово» и автобусные остановки, было высажено вязов сорта «нью горизонт». Территорию украсили более 20 взрослых деревьев высотой четыре — пять метров с обхватом стволов 25–30 сантиметров в возрасте 15–20 лет. Этот вид вязов хорошо адаптирован к условиям мегаполисов, быстро приживается и хорошо растет, — заявил заместитель главы ведомства.

Сергей Мельников добавил, что посаженные растения обладают крепкими стволами и ветвями, из-за чего они могут переносить сильные морозы и снегопады. Так, например, около ТПУ высадили липы сорта «паллида», которые зачастую сажают в рамках озеленения города. Они легко адаптируются к различным условиям, а также обладают густой кроной.

— Для ТПУ «Лефортово» было выбрано также четыре вида кустарников. Почти 1140 кустов смородины золотистой уже будущей весной будут радовать пассажиров и местных жителей своими яркими резными листьями и обильными золотисто-желтыми цветами, — передает официальный сайт мэра Москвы слова Сергея Мельникова.

10 ноября более 14,3 тысячи деревьев и кустарников высадят на двух благоустроенных в текущем году территориях поймы реки Чермянки в рамках реализации масштабного проекта «Парк «Яуза» на северо-востоке столицы.