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Замглавкома Тихоокеанским флотом РФ Березовского обвинили в госизмене на Украине

Евгений Белоусов

В мире
Замглавкома Тихоокеанским флотом РФ Березовского обвинили в госизмене на Украине
Фото: president.gov.ua

«Прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, обвинила вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского в в «государственной измене» и «создании и руководстве преступной организацией».

Соответствующее заявление «прокуратура» направила в суд. В нем утверждается, что 1 марта 2014 года врио президента Украины Александр Турчинов назначил Березовского на должность командующего ВМС страны. Однако он «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», отказавшись выполнять какие-либо распоряжения Киева. «Прокуратура» видит в этом содействие «проведению подрывной деятельности против Украины».

Отмечается, что имя самого Березовского в документе не упоминается, передает РИА Новости.

Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины до марта 2014 года. С 2018 года он занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом, в прошлом году ему присвоили звание вице-адмирала.

Днем ранее, 30 ноября, Владимир Путин заявил, что Киеву следует наладить отношения с Москвой, чтобы никто не испытывал угроз.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

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