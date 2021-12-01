Автобус вылетел на тротуар у остановки «Стадион Наука» на севере Москвы. Видео

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Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

На севере столицы пассажирский автобус выехал с проезжей части на тротуар. Инцидент произошел на Большой Академической улице, рядом с остановкой «Стадион Наука».

В Сети появилось видео с места пришествия. На нем видно, что автобус находится на тротуаре — примерно в десяти метрах от проезжей части. Рядом с остановкой по меньшей мере четыре автомобиля с включенной аварийной сигнализацией, которые, вероятно, также являются участниками ДТП.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что два автомобиля столкнулись на трассе А107. Из-за аварии движение на участке от Калужского шоссе в сторону Варшавского шоссе затруднено.

По словам источника «ВМ», на трассе А107 произошло лобовое столкновение «газели» и грузовика. По предварительным данным, одному из водителей потребовалась помощь медиков.

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.