В России выявили 32 837 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 32 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 7,2 процента пациентов от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 2757 новых пациентов с COVID-19.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 1226 летальных исходов из-за коронавируса. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов за день в РФ полностью выздоровели 35 679 человек, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

29 ноября в РФПИ сообщили, что российский Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» от нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

До этого, 26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».