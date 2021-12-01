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Шесть автомобилей пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Шесть автомобилей пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Большая Академическая улица, 39к3 Карта всех событий

В ДТП с автобусом на севере Москвы пострадали шесть автомобилей. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, авария с пассажирским автобусом произошла рядом с домом 39 на Большой Академической улице.

— Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. В результате аварии пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения безопасной дистанции и выборе скорости с учетом погодных условий.

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что автобус находится на тротуаре — примерно в десяти метрах от проезжей части.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

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