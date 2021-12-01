Врач назвал ошибку пациентов, приводящую к цитокиновому шторму при коронавирусе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал, какую ошибку часто совершают пациенты с коронавирусной инфекцией. Часто это приводит к цитокиновому шторму и другим осложнениям.

Он отметил, что в настоящее время коронавирусная инфекция все чаще поражает организм молодых людей. Но они оттягивают момент обращения к врачам и пытаются заниматься самолечением, начитавшись советов из Интернета.

Такое самолечение, по словам Кабанова, крадет у заболевших несколько дней. За это время вирус поражает больший объем тканей организма, вместо того, чтобы исчезать под воздействием больничных препаратов.

— В результате пациент теряет несколько дней, которые можно было потратить на его лечение от коронавируса специальными препаратами, и попадает в так называемый цитокиновый шторм. Достаточно часто такие пациенты оказываются в реанимации, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

До этого эпидемиолог рассказала о неявных симптомах коронавирусной инфекции. Специалист отметила, что к симптомам легкого течения коронавирусной инфекции можно отнести частое появление усталости, постоянные головные боли, боли в мышцах и суставах.