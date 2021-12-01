Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал ошибку пациентов, приводящую к цитокиновому шторму при коронавирусе

Ирина Игнатенко

Общество
Врач назвал ошибку пациентов, приводящую к цитокиновому шторму при коронавирусе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал, какую ошибку часто совершают пациенты с коронавирусной инфекцией. Часто это приводит к цитокиновому шторму и другим осложнениям.

Он отметил, что в настоящее время коронавирусная инфекция все чаще поражает организм молодых людей. Но они оттягивают момент обращения к врачам и пытаются заниматься самолечением, начитавшись советов из Интернета.

Такое самолечение, по словам Кабанова, крадет у заболевших несколько дней. За это время вирус поражает больший объем тканей организма, вместо того, чтобы исчезать под воздействием больничных препаратов.

— В результате пациент теряет несколько дней, которые можно было потратить на его лечение от коронавируса специальными препаратами, и попадает в так называемый цитокиновый шторм. Достаточно часто такие пациенты оказываются в реанимации, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

До этого эпидемиолог рассказала о неявных симптомах коронавирусной инфекции. Специалист отметила, что к симптомам легкого течения коронавирусной инфекции можно отнести частое появление усталости, постоянные головные боли, боли в мышцах и суставах.

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте