Диетологи назвали способы похудеть без усилий и ограничений

Фото: pixabay.com

Специалисты по питанию и спорту рассказали о способах, которые помогут скинуть лишний вес, не прилагая к этому особых усилий.

Так, эксперт по спортивному питанию Ванесса Спина убеждена, что главным инструментом похудения является сбалансированный завтрак.

— Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше. К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла, — рассказала она.

Диетолог Пола Доэбрич считает, что упростить процесс похудения может полноценный сон, длительностью не менее семи-восьми часов. По ее словам, при недосыпе человеку хочется съесть продукты, богатые энергией.

Ее коллега Грейс Дероча рекомендует вместо сладостей употреблять в пищу свежие фрукты. Она заметила, что они облегчат процесс отказа от сладкого.

Эксперт по фитнесу Даррен Стин посоветовала желающим похудеть понизить температуру в доме. По ее словам, в этом случае процесс пойдет быстрее, при этом улучшится еще и качество сна. Специалист рекомендует понижать температуру постепенно — на пару градусов в неделю, чтобы дать время организму привыкнуть, пишет издание Eat This, Not That!

До этого врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какой вид активности будет самым эффективным при снижении веса. Он порекомендовал заняться табатой — вид высокоинтенсивной тренировки, которая предполагает выполнение восьми упражнений по 20 секунд и 10-секундный перерыв между ними.