Более 30 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье за ночь

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дорожные службы Подмосковья продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопада и гололедицы. За прошедшую ночь было очищено более тридцати тысяч километров дорог в регионе, сообщает РИАМО.

В регионе действует экстренное предупреждение из-за непогоды, образовались сугробы до десяти сантиметров. В среду, 1 декабря, снег продолжится, ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Дороги, дворы и общественные пространства убирают свыше двух тысяч единиц спецтехники, более 18 тысяч дворников и рабочих. В приоритете обрабатывают дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта. Кроме того, оперативно очищают от снега проезды к социально значимым объектам, трассы, где передвигаются экстренные службы.

Дороги также обрабатывают противогололедной смесью.

Ранее сообщалось, что жители Московской области теперь могут узнать через портал «Добродел», когда планируется уборка снега в определенном районе. Если работы проведены некачественно, на портале также можно оставить жалобу, которая будет рассмотрена в краткие сроки.