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Рабочий попал в больницу после проведения сварочных работ в центре Москвы

Илья Ашуров

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Рабочий попал в больницу после проведения сварочных работ в центре Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Долгоруковская улица Карта всех событий

В центре Москвы при проведении сварочных работ пострадал 57-летний рабочий. Его доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел в жилом комплексе на Долгоруковской улице. Потерпевшего госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

— Проводится прокурорская проверка. Проверка охраны труда и техники безопасности, — заключила собеседница «ВМ».

До этого сообщалось, что рабочий скончался на стройке после падения с высоты. Трагический случай произошел 24 ноября на строительном объекте, который находится на Большой Почтовой улице. Молодой рабочий упал с высоты пятого этажа. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вскоре он умер от полученных травм.

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