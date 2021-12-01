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Андрей Бочкарев заявил о переселении по реновации более 3,5 тысячи семей в ЗАО Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев заявил о переселении по реновации более 3,5 тысячи семей в ЗАО Москвы
Фото: Пресс-служба МУФ

Переселение свыше трех с половиной тысяч семей по программе реновации организовано в настоящий момент на западе столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев в среду, 1 декабря.

Он отметил, что Западный административный округ (ЗАО) демонстрирует успешные показатели в рамках реализации программы.

— Здесь построено уже более 20 домов, еще 30 новостроек проектируется и строится, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что из 3680 семей ключи от новой недвижимости получили свыше 2,6 тысячи семей. По его словам, программа реновации на западе столицы, как и в других округах, подразумевает комплексное развитие районов.

— В перспективе в рамках реализации программы реновации на территории ЗАО возведут более десятка объектов общественного назначения, почти 30 образовательных учреждений более чем на восемь тысяч мест, объекты культуры, спорта, досуга и дополнительного образования, паркинги, — уточнил он.

Также Андрей Бочкарев рассказал, что за прошедшие месяцы 2021 года в эксплуатацию ввели 75 новостроек по программе реновации жилищного фонда в Москве. Он подчеркнул, что построенные жилые дома позволят переселить свыше 35 тысяч москвичей.

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