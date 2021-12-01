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Суд приостановил обязательную вакцинацию медицинских работников в США

Иван Юминов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Суд приостановил обязательную вакцинацию медицинских работников в США
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный запрет на распоряжение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских сотрудников.

— Нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации для 10,3 миллиона медицинских работников — это то, что должно быть сделано Конгрессом, а не правительственным учреждением, — говорится в документе.

Принятие акта в Конгрессе, как уточняется, не будет автоматически означать конституционность данного решения. Период пандемии обуславливает важность выполнения принципа разделения властей во избежание ущемления свобод, цитирует документ РИА Новости.

6 ноября сообщалось, что не менее 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Айова, Небраска, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Арканзас и Северная Дакота.

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Управление по охране труда 4 ноября обязало все компании в США со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года. Непривитым сотрудникам потребуется сдавать отрицательный тест на коронавирус не реже раза в неделю.

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