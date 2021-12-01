Владельцы «Пушкинской карты» смогут покупать билеты на российское кино

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Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря предоставить владельцам «Пушкинской карты» покупать билеты на российское кино. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 1 декабря.

— Правительству РФ при реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» предоставить возможность ее участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включенные в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры — участников указанной программы, — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, отмечается на сайте Кремля.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России в начале сентября. Чаще всего, по данным Минкульта Подмосковья, молодое поколение выбирало театры.

29 сентября приложение «Госуслуги. Культура», которое позволяет пользоваться картой, скачали более трех миллионов россиян. Большая часть скачиваний приходится на операционную систему Android.

«Пушкинская карта» — специальная карта для молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется три тысячи рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.