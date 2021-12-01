Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявили в Южной Корее

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявили в Южной Корее
Фото: Pixabay

Южная Корея зафиксировала первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает «Чосон Ильбо» в среду, 1 декабря.

— Согласно данным ведомств по борьбе с вирусом на 1 декабря, у пары 40–50 лет, прибывшей из Нигерии и проживающей в Инчхоне, впервые подтвердилось заражение штаммом «омикрон», — отмечает «Чосон Ильбо».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.

1/2
2/2

Данное обстоятельство позволяет использовать антитело для создания универсального препарата от разных штаммов COVID-19, уверены исследователи. Антитело, как уточняется, способно нейтрализовать вариант «омикрон».

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Южная Корея
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте