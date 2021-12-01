Перед судом в Подмосковье предстанет косметолог, обвиняемая в смерти своей клиентки

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Россия, Московская область, Луховицы Карта всех событий

Следственный комитет закончил расследование в отношении 33-летнего врача-косметолога, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ее клиентки. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, трагический случай произошел 4 марта этого года в Луховицах. Женщина пришла в косметологический салон, чтобы пройти процедуру лифтинга лица. Во время этой процедуры косметолог ввела клиентке анестетик, после чего у последней случился приступ, в результате которого она скончалась.

В отношении косметолога возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

Похожий случай произошел в сентябре этого года в Тюмени. Тогда 46-летняя жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу, которая не имела необходимого медицинского образования, а также лицензии на осуществление косметологических услуг.