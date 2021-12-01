Новогодние ярмарки появятся в каждом округе Подмосковья

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новогодние ярмарки заработают в каждом городском округе Московской области. Так, в праздничных мероприятиях смогут принять участие все жители и гости региона. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

— Мы приняли решение в этом году в каждом муниципалитете открыть свою маленькую рождественскую, новогоднюю ярмарку. И уже сегодня откроется 61 ярмарка, — отметила она в интервью телеканалу 360.

Она добавила, что все ярмарки будут оформлены в едином стиле. Кроме того, в регионе будет запущен специальный ярмарочный поезд.

Также Наталья Виртуозова сообщила, что в Истре с 6 по 8 января будет работать традиционная рождественская ярмарка «Азбука Рождества». Она будет располагаться неподалеку от музея «Новый Иерусалим». Здесь можно будет купить самую вкусную и свежую продукцию подмосковных фермеров.

До этого сообщалось, что первые елочные базары откроются в Московской области 2 декабря. Здесь жители региона смогут купить как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник и подставки для деревьев.