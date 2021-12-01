Петербуржец отсудил у МВД почти 40 тысяч рублей за четыре часа, проведенные в отделе без штанов

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Суд в Петербурге постановил выплатить компенсацию мужчине, которого лишили штанов в отделении полиции. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, в январе этого года петербуржец попал в отделение полиции из-за нарушения общественного порядка. К слову, решением Петроградского районного суда вышеуказанное постановление было отменено, а производство прекращено.

Несмотря на это, мужчина обратился в суд и заявил, что сотрудники полиции поставили его в «весьма унизительное положение».

В участке мужчина пробыл около шести часов. В момент доставки в отделение на нем были «спортивные штаны с вшитым шнурком на поясе». Уже в отделении полицейский заставили потерпевшего снять штаны.

— И все время нахождения в отделении полиции он был в «весьма унизительном положении», без штанов, — резюмирует пресс-служба суда.

В своем иске мужчина потребовал компенсировать ему моральный вред, который он оценил в один миллион рублей, а также траты на убытки и госпошлину.

— Суд требования удовлетворил частично, взыскав с МВД РФ за счет казны расходы на защитника и представителя в размере 35 тысяч рублей, госпошлину в 2150 рублей и моральный вред в две тысячи рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

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