Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петербуржец отсудил у МВД почти 40 тысяч рублей за четыре часа, проведенные в отделе без штанов

Илья Ашуров

Происшествия
Петербуржец отсудил у МВД почти 40 тысяч рублей за четыре часа, проведенные в отделе без штанов
Фото: Pexels

Суд в Петербурге постановил выплатить компенсацию мужчине, которого лишили штанов в отделении полиции. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, в январе этого года петербуржец попал в отделение полиции из-за нарушения общественного порядка. К слову, решением Петроградского районного суда вышеуказанное постановление было отменено, а производство прекращено.

Несмотря на это, мужчина обратился в суд и заявил, что сотрудники полиции поставили его в «весьма унизительное положение».

В участке мужчина пробыл около шести часов. В момент доставки в отделение на нем были «спортивные штаны с вшитым шнурком на поясе». Уже в отделении полицейский заставили потерпевшего снять штаны.

— И все время нахождения в отделении полиции он был в «весьма унизительном положении», без штанов, — резюмирует пресс-служба суда.

В своем иске мужчина потребовал компенсировать ему моральный вред, который он оценил в один миллион рублей, а также траты на убытки и госпошлину.

— Суд требования удовлетворил частично, взыскав с МВД РФ за счет казны расходы на защитника и представителя в размере 35 тысяч рублей, госпошлину в 2150 рублей и моральный вред в две тысячи рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник, 29 ноября, суд в Петербурге запретил ссылки на аниме-сериал «Загадка истории дьявола» (Akuma no Riddle — прим. «ВМ»). Иск о запрете данного аниме в суд подал прокурор. В качестве его обоснования указывалось, что размещенный в интернете сериал содержит информацию, вредную для психики, нравственности и духовного развития несовершеннолетних.

Читайте также:
Суды Санкт-Петербург МВД
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте