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Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике

Иван Юминов

В мире
Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике
Фото: president.gov.by

Президент Украины Владимир Зеленский является совершенно случайным человеком в политике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 1 декабря.

— Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства, — рассказал лидер.

У власти перед началом войны в Донбассе, как уточнил он, находился Александр Турчинов. Лукашенко добавил, что встречался с ним в тот момент и также счел его «случайным» в политике, отмечает РИА Новости.

30 ноября Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

В тот же день лидер рассказал, что Белоруссия разместит ядерное оружие России на своей территории, если НАТО поставит аналогичное вооружение в Польшу. Минск готов к этому, уточнил он. Лукашенко как рачительный хозяин ничего не разрушил, все «сараи» стоят на месте.

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