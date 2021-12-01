Иммунолог объяснил, почему люди никогда не создадут единую вакцину от COVID-19

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Все использующиеся для вакцинации против коронавируса вакцины в мире работают против всех линий вируса. Поэтому их можно назвать универсальными, но с отличающейся эффективностью. Вместе с тем создавать единый препарат от COVID-19 бессмысленно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

До этого стало известно, что китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации. Данное обстоятельство позволяет использовать антитело для создания универсального препарата от разных штаммов COVID-19, уверены исследователи.

— Они, в принципе, все универсальные в какой-то степени. Они все работают и против «омикрона» в том числе, и против «дельты». Просто эффективность немного падает в случае, если отличия от той последовательности S-белка, которая используется в вакцине, становятся слишком большими в сравнении с доминирующими в конкретный момент времени линиями. Если разница большая, то вакцины становятся менее эффективными, — сказал Крючков.

По его словам, в мире никогда не будет создана и единая вакцина против коронавируса. Это бессмысленно, потому что все технологические платформы имеют различные характеристики и особенности, недостатки и преимущества.

— Разнообразие — это хорошая история. Кроме того, за ним стоят и экономические интересы, конкуренция. Конкуренция, если смотреть на мировом рынке, — это выгодно исследовать, изучать, доводить до совершенства. Если бы была одна вакцина, чего ее исследовать: какая есть — такая и есть, — заключил эксперт.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.