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В Совфеде предложили провести эксперимент для компаний в онлайн-торговле

Иван Юминов

Экономика
В Совфеде предложили провести эксперимент для компаний в онлайн-торговле
Фото: Вечерняя Москва

Компаниям, работающим в сфере онлайн-торговли, можно заменить юридические адреса электронными в рамках реализации экспериментальных правовых режимов. Об этом заявил сенатор Алексей Синицын в среду, 1 декабря.

— Нам очень хотелось бы пойти немножко дальше и предложить правительству рассмотреть возможность внедрения экспериментальных правовых режимов и в других сферах, а не только в сфере цифровых инноваций. К примеру, пандемия показала, что для многих небольших компаний, особенно тех, которые ведут деятельность в сфере интернет-торговли, наличие офисных площадей не является обязательным для ведения бизнеса, — рассказал представитель верхней палаты парламента.

Проведение эксперимента позволило бы понять, возможна ли коммуникация власти с такими формами бизнеса при отсутствии физического юридического адреса, приводит слова Синицына агентство городских новостей «Москва».

8 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Она заключается во внедрении российских технологий в сфере информационных технологий на производстве. Кабмин намерен в четыре раза увеличить финансовую поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения.

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