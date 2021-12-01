Лукашенко заявил о просьбе украинских военных к России спасти Крым в 2014 году

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Крым перешел России без боя в 2014 году из-за решений служивших там украинских военных. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 1 декабря.

— Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне. Был разговор, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия, — рассказал глава государства.

Украинские военные, по его словам, предупредили, что полуостров будет принадлежать НАТО, если не доложить об этом президенту России Владимиру Путину. Американцы в тот момент проектировали казармы в Севастополе, заверил лидер.

При этом Путин, как уточнил Лукашенко, настаивал на юридическом решении проблемы. Позиция Москвы заключалась в том, что НАТО не должно быть в Крыму ни в коем случае, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

30 ноября Лукашенко также заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».