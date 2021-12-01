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Недовольные политикой Зеленского устроили шествие в центре Киева

Иван Юминов

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Недовольные политикой Зеленского устроили шествие в центре Киева
Фото: Telegram / РИА Новости

Недовольные политикой нынешней украинской администрации направились в сторону офиса президента в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 декабря.

— Митингующие в колонне скандируют: «Зелю — геть» («Зеленского — прочь» — прим. «ВМ»), «власть — геть» («власть — прочь» — прим. «ВМ»). При этом они не сообщают, куда именно идут, — говорится в сообщении.

По пути, как уточняется, они делают остановки возле мест, где проходили столкновения с полицией в 2014 году. Колонну сопровождает множество полицейских и бойцов национальной гвардии, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди с Украины и из России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В тот же день Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Как уверен последний, тактика главы государства заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

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