Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первого инфицированного штаммом «омикрон» выявили в США

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Первого инфицированного штаммом «омикрон» выявили в США
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в американском штате Калифорния. Об этом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в среду, 1 декабря.

Человек с данным штаммом приехал из Южной Африки 22 ноября. Он находится на карантине, а его родственники получили отрицательный результат на наличие COVID-19, уточнил специалист.

Пациент был полностью привит, в настоящее время он испытывает легкие симптомы заболевания. При этом мужчина не получал бустерную дозу вакцины, приводит слова Фаучи CNN.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

1/3
2/3
3/3

1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.

Читайте также:
Коронавирус США Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте