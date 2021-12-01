Первого инфицированного штаммом «омикрон» выявили в США

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Первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в американском штате Калифорния. Об этом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в среду, 1 декабря.

Человек с данным штаммом приехал из Южной Африки 22 ноября. Он находится на карантине, а его родственники получили отрицательный результат на наличие COVID-19, уточнил специалист.

Пациент был полностью привит, в настоящее время он испытывает легкие симптомы заболевания. При этом мужчина не получал бустерную дозу вакцины, приводит слова Фаучи CNN.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.