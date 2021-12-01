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Протестующие забросали мелочью офис Зеленского в центре Киева

Иван Юминов

В мире
Протестующие забросали мелочью офис Зеленского в центре Киева
Фото: Telegram / РИА Новости

Недовольные политикой украинской власти забросали мелочью офис президента Украины в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 декабря.

— Активисты пришли к офису Зеленского, многочисленные полицейские не мешали им. Проходя мимо административного здания, они забросали его мелочью, — говорится в сообщении.

Люди, в частности, кричали «импичмент» и «билет на Ростов». После этого колонна пошла в сторону Верховной рады, отмечает РИА Новости.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди с Украины и из России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В тот же день Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Как уверен последний, тактика главы государства заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

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