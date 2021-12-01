Протестующие забросали мелочью офис Зеленского в центре Киева

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26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди с Украины и из России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В тот же день Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Как уверен последний, тактика главы государства заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».