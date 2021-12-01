Первого инфицированного штаммом «омикрон» выявили в ОАЭ

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В ОАЭ в среду, 1 декабря, был зарегистрирован первый в стране носитель штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил Минздрав страны.

Женщина, которая была инфицирована новейшим штаммом COVID-19, прибыла в ОАЭ из Африки. Для того, чтобы попасть, она летела через арабские страны. Уточняется, что носительница «омикрона» была вакцинирована двумя дозами препарата против коронавируса.

На данный момент женщина помещена на карантин и находится под наблюдением врачей. Также все, кто контактировал с этой гражданкой, были отправлены на самоизоляцию, пишет агентство WAM.

Отмечается, что с 29 ноября власти ОАЭ приостановили возможность въезда в страну из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения новейшего штамма «омикрон».

Ранее стало известно, что первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в американском штате Калифорния. Человек с данным штаммом приехал из Южной Африки 22 ноября. Он находится на карантине, а его родственники получили отрицательный результат на наличие COVID-19.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».