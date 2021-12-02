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Гинцбург: Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург: Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может вытеснить вариант «дельта». Это возможно при условии, если новый штамм COVID-19 окажется наиболее заразным. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что у новейшего штамма возможен длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений.

— То есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население, — рассказал эксперт в интервью ТАСС.

Также Гинцбург отметил, что пока рано говорить о том, что «омикрон» может поспособствовать окончанию пандемии. Он объяснил это тем, что в данной ситуации очень важны экспериментальные данные.

— Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения, — заключил Гинцбург.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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