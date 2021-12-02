Составлен список худших подарков на Новый год

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Россияне составили антирейтинг подарков на новогодние праздники. Данные были опубликованы на основании исследования портала SuperJob.

Носки, футболки и прочая ненужная одежда возглавляет список худших подарков. Далее — свечи, магниты и статуэтки с символами года. «Бронзу» заняла кухонная утварь — кружки, чашки или кастрюли. Два процента респондетов негативно высказались в сторону шампуней и сладостей. 11 процентов заявили, что не будут использовать подаренные полотенца, ручки или лыжи.

Однако почти четверть опрошенных считают, что худший подарок — его отсутствие. 34 процента заявили, что никогда не получали плохих подарков на Новый год, передает «Газета.ру».

В прошлые зимние праздники россияне получили меньше плохих подарков, чем за год до этого. В 2021 году 66 процентов были недовольны, а в 2020 году 72 процента оказались разочарованы презентами.

25 ноября «Вечерняя Москва» писала о ценах на самые популярные новогодние подарки. Так, например, набор шоколадных конфет будет стоить в 2021 году на 6,51 процента больше, чем в прошлом. Россияне могут потратить на сладости около 92 рублей за килограмм.