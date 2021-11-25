Дешевые ноутбуки и дорогие конфеты: названы цены на главные новогодние подарки

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Предновогодняя суета является не только приятным, но и волнительным процессом. Многие россияне торопятся купить близким подарки, и для этого необходимо правильно рассчитать свой бюджет. О ценах на самые популярные подарки рассказали в пресс-службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

Так, например, набор шоколадных конфет будет стоить в 2021 году на 6,51 процента больше, чем в прошлом. Россияне могут потратить на сладости около 92 рублей за килограмм.

Конструкторы подорожали на 3,12 процента. Средняя цена на такой подарок составляет 1,3 тысячи рублей. Цены на мягкие игрушки при этом возросли на 4,86 процента — примерно до 730 рублей.

Цены на такие гаджеты, как планшеты и смартфоны, поднялись на 1,59–1,62 процента. Стоимость смартфона в октябре оценивалась в 11,5 тысячи рублей. При этом ноутбуки подешевели на 0,15 процента, а наушники — на 1,68.

Традиционный лучший подарок — книги — в среднем в текущем году стоит около 364 рублей.

Под Новый год россиян могут порадовать цены на путевки за границу. Так, например, туры в Арабские Эмираты подешевели по сравнению с 2020 годом на 13,37 процента.

До этого доцент кафедры менеджмента Северо-западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе дал советы, как не потратить большое количество денег на новогодние подарки. Эксперт отметил, что новогодние праздники обычно становятся серьезным испытанием для бюджета. Большая часть денег уходит на подарки и покупки к новогоднему столу. Экономист советует четко спланировать, сколько нужно потратить на новогодние праздники. С помощью заранее расписанного бюджета можно держать ситуацию под контролем и понимать, сколько можно потратить. Привычку записывать доходы и расходы, а затем анализировать траты стоит сделать постоянной.