Милонов: Дед Мороз должен быть привитым, чтобы безопасно поздравлять семьи

Фото: Пресс-служба Госдумы

Роспотребнадзору необходимо выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он отметил, что важность этого повысилась во время пандемии COVID-19.

Милонов подчеркнул, что Дед Мороз обязательно должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей.

— Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек, — предложил депутат, передает РИА Новости.

Милонов добавил, что он против того, чтобы отменять добрую традицию по посещению Дедом Морозом семей на новогодние праздники.

1 декабря «Вечерняя Москва» писала, что Дед Мороз вакцинировался от коронавируса в Забайкальском крае.

1/2 2/2

До этого депутат Московской городской думы Мария Киселева рассказала, что ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стала доброй московской традицией. По ее словам, в этом присутствует и психологический аспект для взрослых — написал свои желания на бумаге, будет легче их выразить. Кроме того, написание писем Деду Морозу будет прекрасным совместным досугом для детей и родителей. Если точно знать, что ребенок попросил у Деда Мороза, легче будет исполнить его желание на Новый год.