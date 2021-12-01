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Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дед Мороз вакцинировался от коронавируса в Забайкальском крае, рассказал руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков.

По его словам, Дед Мороз решил привиться заранее, чтобы к празднику у него уже успел выработаться иммунитет. Записаться на прививку ему помогла Снегурочка.

— Теперь Дед Мороз и Снегурочка могут подарить забайкальским детям безопасный праздник, — передает слова Кулакова РИА Новости.

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До этого депутат Московской городской думы Мария Киселева рассказала, что ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стала доброй московской традицией. По ее словам, в этом присутствует и психологический аспект для взрослых — написал свои желания на бумаге, будет легче их выразить. Кроме того, написание писем Деду Морозу будет прекрасным совместным досугом для детей и родителей. Если точно знать, что ребенок попросил у Деда Мороза, легче будет исполнить его желание на Новый год.

Также стало известно, что Музей Москвы с 1 декабря открывает фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и одну выставку.

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