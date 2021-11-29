Депутат МГД Мария Киселева: «Почта Деда Мороза» стала доброй московской традицией

Фото: Пресс-служба Марии Киселевой

Ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стала доброй московской традицией, сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

— Декабрь — время, когда даже взрослым серьезным людям хочется вспомнить детство и почувствовать немного сказки вокруг себя. Для этого и существует почта Деда Мороза. Даже если вы никогда не писали писем волшебнику 20, 30 или 40 лет назад, попробуйте сделать это сейчас, — рассказала депутат.

По ее словам, в этом присутствует и психологический аспект для взрослых — написал свои желания на бумаге, будет легче их выразить. Кроме того, написание писем Деду Морозу будет прекрасным совместным досугом для детей и родителей. Если точно знать, что ребенок попросил у Деда Мороза, легче будет исполнить его желание на Новый год.

Также дети всех возрастов могут соревноваться в номинациях «Дружное поздравление», «Сказочные персонажи усадьбы», «Добропочта», «Моя новогодняя история» и «Письмо в Страну сказок — 2022», уточнила Киселева.

Почтовые ящики Деда Мороза работают в Саду имени Баумана, Таганском парке, в ЦПКиО и «Сокольниках», а также в саду «Эрмитаж», в парках «Фили» и «Северное Тушино» и целом ряде других. Письма нужно отправлять по адресу 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д, Дедушке Морозу. Кроме того, можно воспользоваться электронной почтой pochta@dedmorozmos.ru, передает агентство городских новостей «Москва».

Новогодний проект «Поезд Деда Мороза» был представлен в среду, 24 ноября, на Казанском вокзале в Москве. Отмечается, что поезд отправится в рейс из Великого Устюга уже 5 декабря и посетит более тридцати городов России. «Поезд Деда Мороза» устроит развлекательную программу в каждом городе, где будет делать остановку.