Дед Мороз с 5 декабря начнет свое путешествие по России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новогодний проект «Поезд Деда Мороза» будет представлен в среду, 24 ноября, на Казанском вокзале в Москве. Отмечается, что поезд отправится в рейс из Великого Устюга уже пятого декабря и посетит более 30 городов России.

Всероссийский Дед Мороз осмотрит вагон-приемную из передвижной резиденции, в которой он будет путешествовать по российским городам, поздравлять детей, исполнять их желания. Передвижная резиденция Деда Мороза – это специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого будут включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.

— Поезд проследует за 41 день более чем по 30 городам и регионам РФ, включая Вологду, Ярославль, Самару, Пермь, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге, — передает РИА Новости слова РЖД.

«Поезд Деда Мороза» устроит развлекательную программу в каждом городе, где будет делать остановку.

В начале ноября «Вечерняя Москва» писала, что с 3 января 2022 года между Москвой и Великим Устюгом начнет курсировать скорый пассажирский поезд «Мороз-экспресс».