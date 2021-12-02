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Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России

Виктория Храменкова

В мире
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России
Фото: inosmi.ru

Иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллионов долларов был отклонен апелляционным судом США. Это следует из постановления суда.

— Ходатайство удовлетворено, дело закрыто, — говорится в постановлении.

Ходатайство ответчика в лице России было удовлетворено и отклонено ходатайство экс-акционеров нефтяной компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело, пишет РИА Новости.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им около 50 миллиардов долларов. Москва оспорила это решение, а в апреле 2016-го окружной суд в Гааге признал его недействительным.

В середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС» более 50 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

В феврале апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа. Тогда российский Минюст заявил, что подаст в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на этот вердикт, чтобы оспорить его.

5 ноября Верховный суд Нидерландов передал на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама иск бывших акционеров компании «ЮКОС» против властей РФ.

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