«В десять раз слабее»: Гинцбург рассказал о составе детской вакцины

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Концентрация вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет будет в десять раз меньше, чем в препарате для взрослых «Спутник V». Детский вакцинный препарат может получить название «Спутник 2М», но это еще является рабочей версией. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз, — уточнил Гинцбург.

Также ученый добавил, что название препарата будет еще обсуждаться, пишет ТАСС.

Кроме этого, Гинцбург отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. Но эксперт выразил надежду, что ответ придет быстрее.

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24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

Регистрация вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» будет действительна до ноября 2026 года.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные Центром «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».