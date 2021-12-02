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Названы главные правила выбора живой елки

Игорь Синельников

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Общество
Названы главные правила выбора живой елки
Фото: Pexels

Внешний вид — то, на что стоит ориентироваться при покупке живой елки. Кроме того, качественное новогоднее дерево не должно сильно осыпаться при встряхивании. Об этом «Вечерней Москве» рассказал представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

Он отметил, что перед приобретением стоит оценить форму елки.

— Дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту елки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартире, — рассказал специалист.

По словам эксперта, натуральный зеленый цвет — признак качественной ели.

При этом дерево, которое было срезано недавно, не должно осыпаться, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Для проверки елку можно чуть-чуть встряхнуть — с нее не должны сыпаться зеленые иглы. Может немного осыпаться прошлогодняя игла коричневого цвета — это нормально, — рассказал Пухарев.

Специалист уточнил: не всегда сыплющиеся иглы означают, что дерево было спилено давно. Например, пихты и сосны вообще не сыплются, а пихта Фразера может осыпаться только при вскрытии упаковки, так как в ней остается много прошлогодних иголок.

Названы главные правила выбора живой елки

Однако легкая осыпаемость допустима и для русской ели, отметил эксперт.

— Если упало 10–20 иголок, не надо бить тревогу. Кроме того, дерево, попавшее в дом, получает стресс и может немного осыпаться. Чем более густая елка, тем больше под ней мусора будет, — заметил Пухарев.

Эксперт предупредил: покупать елку нужно только в специализированных местах у людей, имеющих все необходимые документы. За покупку у неофициальных продавцов можно получить штраф, а за перевозку ели без сопроводительных документов можно даже попасть под уголовную статью, заключил специалист.

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