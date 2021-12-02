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Власти Москвы разработали механизм получения медотвода от вакцинации против COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Власти Москвы разработали механизм получения медотвода от вакцинации против COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичное правительство создало механизм получения медицинского отвода от вакцинации от коронавирусной инфекции. Возможность его оформления по новому алгоритму стала доступна с 2 декабря, передает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте напомнили, что Минздрав России утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода от вакцинации или о факте перенесенного заболевания. На их основании человек может получить сертификат с QR-кодом. Фактом получения медотвода будет являться размещенная на портале госуслуг справка.

Уточняется, что новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Для отработки технологии формирования медотвода от вакцинации и его передачи на федеральный уровень и минимизации рисков при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения, говорится на сайте департамента.

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Кроме того, напомнили в департаменте, в оценке необходимости медотвода предусматривается возможность консультации с профильными главными внештатными специалистами столичного департамента здравоохранения.

До этого зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что Роспотребнадзору необходимо выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники. Милонов подчеркнул, что Дед Мороз обязательно должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей. Также зампред добавил, что он против того, чтобы отменять добрую традицию по посещению Дедом Морозом семей на новогодние праздники.

4 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

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