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Более 1750 деревьев и кустарников высадили на Ломоносовском и Мичуринском проспектах

Евгений Белоусов

Город
Более 1750 деревьев и кустарников высадили на Ломоносовском и Мичуринском проспектах
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Ломоносовский проспект Карта всех событий

В рамках программы городского озеленения крупных магистралей завершилась осенняя высадка деревьев и кустарников завершилась на Ломоносовском и Мичуринском проспектах. Об этом 2 декабря рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, 490 взрослых деревьев, а также почти 1300 кустарников. При выборе деревьев и кустарников для высадки специалисты обращали внимание на их способность адаптироваться к условиям мегаполиса.

Также внимание уделяли облику уличного пространства, стараясь подбирать растения так, чтобы они выглядели максимально привлекательно. В качестве основных пород были выбраны липы и декоративные яблони. Помимо деревьев, Ломоносовский и Мичуринский проспекты украсили кустарники.

— Более 1040 кустов распустится уже будущей весной. Их аромат и красивые кисти белого, розового, сиреневого и фиолетового цвета создадут на проспектах особую праздничную атмосферу. Кроме того, на Ломоносовском проспекте высадили еще более 220 кустов ирги «ламарка». Это красивый компактный кустарник высотой около двух метров, — передает слова Мельникова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что растения для высадки выращивались в специализированных питомниках, где прошли специальную подготовку к пересадке.

До этого Сергей Мельников сообщил, что возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лефортово» в Москве высадили более двух тысяч деревьев и кустарников осенью 2021 года. Около ТПУ специалисты посадили 80 взрослых деревьев и около 2,2 тысячи кустов. Мельников также добавил, что посаженные растения обладают крепкими стволами и ветвями, из-за чего они могут переносить сильные морозы и снегопады.

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