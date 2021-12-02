Дед Мороз рассказал, как защищается от болезней в зимний период

Деды Морозы поделились самыми курьезными историями в их «сказочных» карьерах / Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Дед Мороз из столичной усадьбы рассказал, что занимается спортом и питается только натуральными продуктами. Именно так главный символ Нового года защищается от вирусов.

По его словам, он уже старенький и поэтому давно отвык от всех инфекций.

Он также отметил, что для поддержания себя в тонусе рекомендуется минимизировать для себя стрессовые ситуации и меньше волноваться.

— Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. <...> Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет, — цитирует дедушку РИА Новости.

Накануне зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что Роспотребнадзору необходимо выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники. Милонов подчеркнул, что Дед Мороз обязательно должен быть привит. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей.