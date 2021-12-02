Названа сумма денег, которая нужна для счастья среднестатистическому россиянину

Фото: Pixabay

Среднестатистическому россиянину для счастливой жизни нужно 178 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины нуждаются в большем количестве средств (203 тысячи рублей), нежели женщины (155 тысяч рублей). Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob.

Уточняется, что дороже счастье оценивали только в 2017 году. Тогда граждане России рассчитывали на 184 тысячи рублей.

Самые высокие запросы в 2021 году наблюдаются у жителей столицы. Москвичи мечтают о зарплате в размере 228 тысяч рублей. На втором месте расположился Владивосток. Люди там хотят зарабатывать не менее 204 тысяч. Дальше по списку идет Ростов-на-Дону с потребностями в размере 198 тысяч рублей.

При этом люди в возрасте до 24 лет не претендуют на такие суммы. Они, как правило, были бы рады зарплате в размере 126 тысяч рублей.

Россияне, чья заработная плата в настоящее время составляет менее 30 тысяч рублей в месяц, оценили счастье в 110 тысяч.

Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи российских граждан, передает ТАСС.

До этого россияне назвали самые полезные для общества профессии. Четверо из пяти россиян убеждены в том, что их профессия полезна для общества. При этом самыми полезными профессиями, по мнению россиян, являются врачи, учителя и спасатели.