12-летняя девочка провалилась в яму на севере Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Вечером в среду, 1 декабря, 12-летняя девочка застряла в углублении в земле на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уточняется, что девочка шла вдоль одного из домов по Дмитровскому шоссе, когда одной ногой провалилась в яму. Самостоятельно выбраться у нее не получилось.

— Ребенок госпитализирован в одну из столичных больниц, ей оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент по факту получения малолетней телесных повреждений проводится прокурорская проверка.

До этого стало известно, что в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области группа туристов во время прогулки встретила лося. Сначала животное вело себя спокойно, но в какой-то момент ударило копытами маленькую девочку, которая хотела его погладить. Произошедшее попало на видео.