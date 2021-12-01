Лось напал на девочку во время экскурсии в парке. Видео

Фото: Скриншот видео

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области группа туристов во время прогулки встретила лося. Сначала животное вело себя спокойно, но в какой-то момент ударило копытами маленькую девочку, которая хотела его погладить. Видео инцидента снял на камеру и опубликовал в Сети один из очевидцев.

На кадрах видно, как, встретив животное, дети обрадовались и принялись его гладить и кормить. Лось ведет себя мирно и даже получает из рук одного из туристов корм. Пока он жует, дети и взрослые пытаются к нему притронуться. Видимо, это разозлило лося, и он ударил копытами маленькую девочку, стоявшую перед ним.

Видео: Youtube / denisk4x4

После этого лось атакует женщину, которая наклонилась, чтобы поднять ребенка. В этот момент туристы прогнали сохатого.

В конце ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после того, как в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о ДТП, которое случилось в Подмосковье: на трассе водитель сбил лося и скрылся с места аварии.