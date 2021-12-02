Более 2,3 тысячи человек переселят по реновации в Тимирязевском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Астрадамский проезд, 9 Карта всех событий

Стартовые площадки, позволяющие переселить более 2,3 тысячи человек по программе реновации подобраны в Тимирязевском районе. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в районе всего подобрано семь стартовых площадок, а три возведенных дома уже заселяются участниками программы. Еще одно здание строится, а для трех объектов ведется подготовка проектной и градостроительной документации.

Также Левкин уточнил, что в стадии заселения находятся новостройки в Астрадамском проезде, дом 9; на Дмитровском шоссе, дом 55; на Тимирязевской улице, дом 8/2. Кроме того, в Тимирязевском районе предстоит расселить 44 здания.

— До конца 2024 года, в рамках первого этапа программы реновации, в Тимирязевском районе запланировано расселение 11 домов, в новое жилье предполагается переселить 1,9 тысячи жителей, — рассказал руководитель департамента.

Уточняется, что в районе подлежат демонтажу 43 жилых дома общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. Еще один будет реконструирован после расселения.

Днем ранее, 1 декабря, заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что за прошедшие месяцы 2021 года в эксплуатацию ввели 75 новостроек по программе реновации жилищного фонда в Москве. Он отметил, что построенные жилые дома позволят переселить свыше 35 тысяч москвичей.