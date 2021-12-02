Более 2,3 тысячи человек переселят по реновации в Тимирязевском районе
Стартовые площадки, позволяющие переселить более 2,3 тысячи человек по программе реновации подобраны в Тимирязевском районе. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
По его словам, в районе всего подобрано семь стартовых площадок, а три возведенных дома уже заселяются участниками программы. Еще одно здание строится, а для трех объектов ведется подготовка проектной и градостроительной документации.
Также Левкин уточнил, что в стадии заселения находятся новостройки в Астрадамском проезде, дом 9; на Дмитровском шоссе, дом 55; на Тимирязевской улице, дом 8/2. Кроме того, в Тимирязевском районе предстоит расселить 44 здания.
— До конца 2024 года, в рамках первого этапа программы реновации, в Тимирязевском районе запланировано расселение 11 домов, в новое жилье предполагается переселить 1,9 тысячи жителей, — рассказал руководитель департамента.
Уточняется, что в районе подлежат демонтажу 43 жилых дома общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. Еще один будет реконструирован после расселения.
Днем ранее, 1 декабря, заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что за прошедшие месяцы 2021 года в эксплуатацию ввели 75 новостроек по программе реновации жилищного фонда в Москве. Он отметил, что построенные жилые дома позволят переселить свыше 35 тысяч москвичей.