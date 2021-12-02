Наталья Сергунина анонсировала чемпионат по автомоделированию на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Юношеские команды представят 4 декабря на ВДНХ радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе в ходе международных соревнований Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 2 декабря.

— В международных соревнованиях в Москве будут участвовать девять команд из пяти стран: России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии. Москву представляет команда детского технопарка «Мосгормаш» — победитель российского этапа этого года, — рассказала заммэра.

Коллективы из Тюмени, Воронежа и Брянска также приедут в Москву, добавила она. Пилоты команд осваивают при подготовке навыки управления моделью, механики знакомятся с промышленным дизайном, а энергетики разбираются в принципах работы топливных элементов с водородным картриджем.

Каждая команда в финале выведет на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10. Победителем станет тот, чье транспортное средство проведет в движении как минимум шесть часов и проедет наибольшее расстояние, уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Регистрация участников стартует 2 декабря, команды займутся подготовкой машин и установкой транспондеров. Проведение пробных и квалификационных заездов намечено на 3 декабря.