Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина анонсировала чемпионат по автомоделированию на ВДНХ

Иван Юминов

Город
Наталья Сергунина анонсировала чемпионат по автомоделированию на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Юношеские команды представят 4 декабря на ВДНХ радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе в ходе международных соревнований Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 2 декабря.

— В международных соревнованиях в Москве будут участвовать девять команд из пяти стран: России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии. Москву представляет команда детского технопарка «Мосгормаш» — победитель российского этапа этого года, — рассказала заммэра.

Коллективы из Тюмени, Воронежа и Брянска также приедут в Москву, добавила она. Пилоты команд осваивают при подготовке навыки управления моделью, механики знакомятся с промышленным дизайном, а энергетики разбираются в принципах работы топливных элементов с водородным картриджем.

Каждая команда в финале выведет на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10. Победителем станет тот, чье транспортное средство проведет в движении как минимум шесть часов и проедет наибольшее расстояние, уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Регистрация участников стартует 2 декабря, команды займутся подготовкой машин и установкой транспондеров. Проведение пробных и квалификационных заездов намечено на 3 декабря.

Читайте также:
ВДНХ Наталья Сергунина Алексей Фурсин
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте