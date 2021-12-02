Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

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На острове Матуа на Курильских островах начались расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В пресс-центре рассказали, что в центре Курил ракетчики флота будут нести круглосуточную вахту, контролировать воды и проливные зоны.

Для несения службы на острове развернули военный городок, в котором благоустроили помещения.

В настоящее время личный состав ТОФ уже несет дежурство и выполняет плановые мероприятия в рамках боевой подготовки, пишет ТАСС.

29 ноября военный корабль «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний в Белом море. Ракету удалось запустить на дальность свыше 400 километров.

3 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Циркона» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно и в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.